AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü İtiraz Hakkımızı Kullanarak İstanbul...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA