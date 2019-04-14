AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü İtiraz Hakkımızı Kullanarak İstanbul...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü İtiraz Hakkımızı Kullanarak İstanbul...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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