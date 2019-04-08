AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen stratejik akıl belli kesimleri, güçleri birleştirdi ve organize usulsüzlüğün çıkmasına vesile oldu" - İSTANBUL
Kaynak: İHA