AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık Başkanlarından Fetö Kapsamında İhraç...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilen var mı diye araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen stratejik akıl belli kesimleri, güçleri birleştirdi ve organize usulsüzlüğün çıkmasına vesile oldu" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et