AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yangından Mal...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP'nin itirazı nedeniyle İl Seçim Kurulu'nun oy sayımını durdurma kararı alması üzerine yaptığı basın açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi resmen paniğe kapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu direk İl Seçim Kurulu'nda alması Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır. Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu'nun oy sayımını durdurması hakkında konuşan Yavuz, "İl Seçim Kurulu'nun böyle bir karara imza atması gerçekten manidardır. Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçek ortaya çıksın diye mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavuz sözlerine şöyle devam etti: "Bir kısım suistimallerin usulsüzlüklerin hataların söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Bunları teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte büyük oranda tespit etmeye çalıştığımızı ve bu çalışmalarımızın devam ettiğini aktarmıştım. Bu şekilde devam etmesi halinde bizim sistemimize geçen verirler zaten onu gösteriyor. Gerçekten bu çalışma esnasında gördük ki çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor ve bu azalan farkları da yer yer neye dayalı olduğunu da buralardan ifade etmiştik. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin İlçe Seçim Kurullarına yapmış olduğumuz bu düzelteme işlemi dışında bir de bir başka adım attık ve geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk. Bunun üzerine bazı İlçe Seçim kurulları yeniden sayıma bazı İlçe Seçim kurulları da geçersiz oyların sayılmasına ilişkin karar verdi. Elbette bir ilçe reddetti, bazı ilçeler de karar vermek için bekletti, daha sonraki günlerde vermek üzere."

"Cumhuriyet Halk Partisi resmen paniğe kapıldı"

CHP'nin paniğe kapıldığını söyleyen Yavuz, "Özellikle bazı İlçe Seçim kurullarının sayına ilişkin verdikleri karar üzerine geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapanma trendinin arttığını görünce Cumhuriyet Halk Partisi resmen paniğe kapıldı ve soluğu İlçe Seçim Kurulu'nda aldı. Cumhuriyet Halka Partisi, alelacele İl Seçim Kurulu'na gitti. İl Seçim Kurulu da son derece hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu. Bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum İl Seçim Kurulları bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemişti bu şekilde. Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce verdiği karar ve kararlar var. İlçe Seçim Kurulları sayımı devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı vermez, veremez şeklinde. Şimdi hem çok acele edilmesi hem de bir tedbir kararının ilk kez ortaya çıkması ve hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun bahsettiğim minvalde bir kararının olması sonucunda böyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri hayrete düşürdü" şeklinde konuştu.

Yavuz sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi sormak istiyorum özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne sormak istiyorum? Bu kadar acelecilik nedendir. 'Bu sayım olamaz bu sayım olacaksa bu bir dipsiz koyudur, nereye gideceği belli olmaz. Bu sayımı asla yaptırmayız' gibi çıkışlar neyin korkusudur ve kaygısıdır. Neden korkuyorlar. Biz bugün dedik ki ve tek tek açıklamamızda da ifade ettik belgelerini de sizinle paylaştık ve dedik ki maddi hatalar çok fazla az buz değil. Belki bugüne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor adeta. İstanbul seçimleri açısından bunu söylüyorum. Dedik ki gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım ve herkesin huzurunda gerekirse bu sayımları yapalım. Ama nedense Cumhuriyet Halk Partisi bizim bu çağrımıza kulak vermek yerine çünkü bu kadar usulsüzlük varsa, bu kadar şaibe, bu kadar suistimal, bu kadar maddi hata varsa elbette bizim en tabi hakkımızdır ki biz itiraz edelim ve yeniden oylarımızı saydıralım. Çok anlaşılır bir şey, fark çok az. İstanbul'daki toplam seçim sayısını da dikkate aldığımızda gerçekten fark çok az. Bu fark da çok hızlı bir şekilde eridi. Mesela bu akşam üzeri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu yine bir karar verdi hataların düzeltilmesi ile ilgili 1304 oyu AK Parti lehine yazdı. Böyle bir durumda elbette seçim kurulları bir karar verecek ve bu kararlar kesinleştiğinde biz bu kararlara saygı duyacağız."

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi manidardır"

CHP'nin sandıktan mal kaçırma derdine düştüğünü söyleyen Yavuz, "Bu kadar net veri ortadayken bu kadar gerekçeler açıkken ve netken gerçekten İl Seçim Kurulu'nun bu yaklaşımı hem Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen bir tedbir kararı altına imza atmış olması hasebiyle ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu direk İl Seçim Kurulu'nda alması Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır. Altını çizerek söylemek istiyorum sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız. Hak kiminse o cereyan etsin istiyoruz gerçek neyse ortaya çıksın istiyoruz. Bunun için son bir kez daha ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kadar net somut belge bilgi ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz de gelin eğer endişeniz yoksa öndesiniz ya öyle iddia ediyorsanız herkesin huzurunda Yüksek Seçim Kurulu İlçe Seçim Kurulları da karar versin gerekirse kameralar kurulsun bütün halk izlesin ve gerçek neyse ortaya çıksın. Biz yangından mal kaçırma derdinde değiliz öyle de hareket etmiyoruz. Eğer siz de yangından mal kaçırma derdinde değilsiniz eğer sizde sandıktan mal kaçırma derdinde değilseniz bu çağrı çok makul bir çağrıdır. Kuralım kameraları İlçe Seçim Kurulları saysın bütün millet de izlesin gerçek de ortaya çıksın. Emin olunuz ki bu meseleyi örtmek kapatmak o kadar kolay olmayacak. Emin olunuz ki gerçek net bir şekilde ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA