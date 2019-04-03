AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor"

"CHP resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulunda aldı. İl Seçim kurulu da çok hızlı bir şekilde hareket ederek tedbir kararı aldı"

"İl Seçim Kurulu'nun böyle bir karara imza atması gerçekten manidardır. Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçek ortaya çıksın diye mücadele edeceğiz"

İSTANBUL(İHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA