AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize Çok Güveniyoruz ve Bu...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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