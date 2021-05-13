AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: "Filistin'de olan zulmü izlemekle yetinenler insanlığın sayfasına utançla yazılıyor"

Türkiye'nin Filistin sorununa dünyanın sessiz kalmaması için çağrı yaptığını hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Orada insanlar direniyor, bizler de buradan tepkimizi gösteriyoruz.

Türkiye'nin Filistin sorununa dünyanın sessiz kalmaması için çağrı yaptığını hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Orada insanlar direniyor, bizler de buradan tepkimizi gösteriyoruz. Dünya seyrediyor ama onlar da insanlığın utanç sayfasına yazılıyor" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı bayramlaşmaya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Ramazan Bayramı'nın bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Ancak Filistin'den salgına, Ermeni meselesinden muhtıra benzeri girişimlere kadar birçok sorunla yüz yüzeyiz. Türkiye için bunlar bir sürpriz değil. Hele AK Parti iktidarı için bunlar rutin oldu. Bizler büyük problemleri çözmeye kendimizi adamışız. Büyük hedeflere hüküm giydik. Biz problemlerden korkmayız. Çözümlerin eksilmesinden korkarız. Siyasete yeni giren veya girecek olan gençlerimiz var. Biliniz ki, bir ülkenin en önemli kaynağı insandır. Ama bir en önemli sorun çözme kapasitesi ve mekanizması ise siyasettir. Siyaset az maliyetle çok sorunu çözebilmenin tek saygın yoludur. Onun için ne kadar siyasete ilgi duyulursa, o kadar ülkeye katkıda bulunma imkanı ortaya çıkmış demektir. Bunun da bir tek şartı halk desteğidir. Bu halk desteğini kaybetmemek için ise yapılması gerekenlerde kusur etmemek, çıkarsa da hemen telafi etmek gerekiyor. Yöneticiler olarak biz yaptıklarımızı paylaşacağız. Ancak bileceğiz ki, vatandaşlar yapmadıklarımızla bizi hesaba çekeceklerdir. Onun için neleri yapmadığımızı da iyi öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşı sürekli duyarak onları anlayabiliriz. Yoksa bir süre sonra çok bağıranların sesini duyar hale geliriz ki, bu bir tuzaktır. İyi siyasetçi, sadece konuşanların değil, konuşmayanların da sesini duyabilendir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Filistin sorununa dünyanın sessiz kalmaması için çağrı yaptığını hatırlatan Efkan Ala, "Dünyada bir şey oluyorsa arka planlarına da çok iyi bakmak gerekiyor. Şu anda Gazze ve Kudüs'te olan hadiseler, Müslümanlara ait olan evleri, iş yerlerini ve yerleşim birimlerini alıp Yahudi yerleşimcilere tahsis ediyorlar. Onu gizlemek için de sorun yoksa bile sorun çıkarıyorlar. Böyle küçük kurnazlıklarla büyük tarihi gerçekleri değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak bu mümkün olmayacaktır. Tarih zulmün abad olmadığı milyonlarca hadiseyle doludur. Zulümle bir ülke abad olmaz. Zulümle bir ülke geleceği kurulamaz. Aslında kendileri için çukur kazıyorlar. Kendi geleceklerini yok ediyorlar. İspanya'dan sürüldüler, Osmanlı kucak açtı. Almanya'dan sürüldüler, Türkiye kucak açtı. Biz tarihi bu tür himayelerle dolu bir millet olarak diyoruz ki zulmetmeyin. Evet bugün güç onların elinde, ama yarın muhtaç olacağınız adaleti şimdiden yok etmeyin. Yoksa, orada insanlar direniyor, bizler de buradan tepkimizi gösteriyoruz. Dünya seyrediyor ama onlar da insanlığın utanç sayfasına yazılıyorlar. Osmanlı, kendisine savaşta bile kendisini arkadan vuran insanları dahi kural ve düzen içerisinde kendi ülkesinde güvenli bir bölgeye nakletmiştir" dedi.

Siyasetin dinamizmini hiç kaybetmemek gerektiğini ifade eden Ala, "Yakın zamanda emekli amiraller bir muhtıra ile Türkiye'de hareketlenmeye kalktılar. Çok uyanık olmalıyız. Bizim tek tutunacak dalımız siyasi istikrarımızdır. Halkımızın desteğidir. Bunu sağlayacak olan da siyasetçilerdir. Hepimize Allah kolaylık versin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı