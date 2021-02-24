AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yavuz ve Usta, partilerinin Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta, partilerinin Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta, partilerinin Diyarbakır 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Türkiye'de 20 yıl öncesinde kaos, kriz, istikrarsızlık, yolsuzluk ve yoksulluk olduğunu belirterek, sorunları çözmek adına milletin 20 yıl önce AK Parti'yi kurduğunu söyledi.

Yavuz, milletin partiyi krizlerden, kaoslardan ve istikrarsızlıklardan kurtulmak için kurduğunu dile getirerek, "Millet İstanbul'u çöpten, çukurdan, çamurdan kurtaran Recep Tayyip Erdoğan'ı lider olarak başa getirdi. O yiğit insan, liderimiz sayesinde Türkiye ve Diyarbakır çok değişti, dönüştü ve güzelleşti. İnanıyorum ki yine liderimizin öncülüğünden çok daha yenilikler ve güzellikler yaşayacağız." dedi.

Türkiye'de hiç kimsenin öngörmediği şeylerin olduğunu dile getiren Yavuz, hayali bile mümkün olmayan çalışmaların gerçekleştiğini aktardı.

Yavuz, "Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Bu zihniyet dönüşümü ve değişimi sonucunda geldiğimiz nokta imrenilecek bir noktadır. Tüm bu kazanımları, elde ettiğimiz bu imkanları kayda geçeceğimiz yeni, sivil, demokrat bir anayasayla sizlerin destekleriyle taçlandıracağız." diye konuştu.

"Kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta da Diyarbakır'ın medeniyetler şehri, birlik, beraberlik ve kardeşliğin başkenti olduğunu söyledi.

Diyarbakır'daki teşkilatlarda görev yapan ve rahmete kavuşan bütün yetkililere, partililere Allah'tan rahmet dileyen Usta, partide görev yürüten il başkanına teşekkür ettiklerini, yeni seçilecek il başkanına da başarı dilediğini belirtti.

Usta, Diyarbakır annelerinin yaptığı oturma eyleminin önemine işaret ederek, "Annelerle terörün sonuna damga vurulacak bir hareket başladı." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin umudu olan AK Parti'miz ve davamızı farklı kılan en önemli unsurlardan biri dava bilincimizin, şuurumuzun ve vefamızın olmasıdır." diyen Usta, şunları kaydetti:

"Elbette bir de Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olmasıdır. Onun bizlere ve ülkemize çizdiği hedefler doğrultusunda el birliğiyle çalışmak zorundayız. 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz' anlayışıyla daha fazla kenetlenmeliyiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi, bizi bölmeye çalışanlara inat pekiştirmeliyiz. Kongre süreçlerimiz, davamızın pekiştiği, kardeşliğimizin, birbirimize olan muhabbetimizin ve sevgimizin arttığı en heyecanlı günlerimizdir."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de kentte daha önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılara değindi.

AK Parti Diyarbakır teşkilatlarının gündeminin bir yandan Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü sağlamak, bunu dosta, düşmana ve bütün dünyaya ilan etmek diğer yandan da yaraları sarmak olduğunu dile getiren Eker, "Teşkilatımız kentin tüm mahallelerinde yara sarma peşinde. Çünkü terör örgütü yüreğimizi dağlayacak saldırılar yapmıştır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kongrede tek listeyle yapılan seçimde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Şerif Aydın seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan