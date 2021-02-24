AK Parti Genel Başkan yardımcıları Usta ve Yavuz, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Ali İhsan Yavuz, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 541'inci gününde sürüyor.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Usta ve Yavuz beraberlerinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ile evlat nöbetindeki ailelerle görüştü.

Ziyarette aileler, çocuklarının fotoğraflarını göstererek, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin mücadelesinin, birlik ve beraberliğinin, Türkiye'nin gerçeğini ortaya koyduğunu, hiçbir annenin, evladının kaçırılmasına, dağa götürülmesine ve terör örgütüne kurban edilmesine razı olmadığını söyledi.

Annelerin direnişi, gücü ve duaları sayesinde bundan sonra evlatların kaçırılmasına imkan verilmediğini kaydeden Usta, annelerle gurur ve onur duyduklarını, annelerin mücadelesinin sonuna kadar yanında olduklarını belirtti.

Usta, annelerin başlattığı evlat nöbetinin, terör örgütü PKK'nın da sonunu getireceğini ifade ederek, "Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu iş sadece silahla yapılacak bir mücadele değil, annelerin cesur yüreğiyle yapılacak bir mücadele. Bugün burada bunu görüyor ve yaşıyoruz. Ellerinde evlatlarının fotoğrafları ve bayrak dışında hiçbir şey yok." dedi.

Ailelerin tek temennisinin bir an önce evlatlarına kavuşmak ve bölgenin terör örgütünden temizlenmesi olduğunu aktaran Usta, bunun için ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını bildirdi.

"Annelerimizin duaları, birliği ve beraberliğiyle inşallah evlatlarımız, bundan sonra bu terör örgütüne kurban gitmeyecek. Hiçbiri kandırılmayacak." diyen Usta, şunları kaydetti:

"Diğer anne ve babalar da daha cesur olup evlatlarını takip ederek, onların örgüt tarafından kaçırılmasına engel oluyor. Bu büyük bir başarıdır. Türkiye'nin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin başarısıdır. Anne ve babalar, 'Bizim Kürt, Türk derdimiz, kavgamız hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Tam tersine kardeşliğimiz ve birliğimiz var.' dediler. Bu kardeşlik ve birliğimizle inşallah yolumuza ve evlatlarımıza hızlı adımlarla koşarak, daha da iyi bir Türkiye, barış ve huzur için çalışmaya devam edeceğiz."

Anneleri yürekten kucakladıklarını dile getiren Usta, onların acılarını paylaştıklarını aktardı.

"Terörün sonu göründü"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz da annelerin bu duruşunu ve varlıklarını önemsediklerini belirterek, bütün annelerin yanında olduklarını söyledi.

Anneleri takdir ettiklerini vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sadece terörle uğraşmıyor, bir takım güç odakları içeriden, dışarıdan Türkiye'yi sendeletmek, güçsüzleştirmek, çökertmek için var gücüyle hep uğraştı. Ama terör bunlardan en önemlilerden biri. Şükür ki; Sayın Cumhurbaşkanımız, gecesini gündüzüne katarak, yüreğini, canını ortaya koyarak başladığı bu mücadelede önemli bir mesafe katetti. Gerçekten prangalar bir bir sökülmeye başladı, sökülüyor. Tuzaklar boşa çıkartıldı, çıkartılmaya devam ediyor. Terörün sonu göründü. Hele bu anneler bu yürekleriyle burada durdukça eminim ki daha hızlanacak bu iş. Terörün de sonu gelecek. Bu prangalardan kurtulduğumuz, bütün tuzakları boşa çıkarttığımız, emin adımlarla yol aldığımız, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını gördüğümüz süreçler yakın. Verilen mücadelede emek ortaya koyan herkesten Allah razı olsun. Anneleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker ise annelerin mücadelesini ve çığlığını bir kez daha hissettiklerini belirtti.

Dünyanın her yerinde 8-12 yaşındaki çocukları dağa götürmenin bir insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Eker, "Terör örgütüne tokat gibi en etkili cevabı, Diyarbakır anneleri veriyor. Annelik merhamettir, şefkattir, sevgidir. İnşallah sevginin, merhametin çığlığı, terör örgütü PKK'nın hain eylemlerinin sonunu getirecek ve terör örgütünden de bu millet inşallah kurtulacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan