AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özhaseki, Kandemir ve Kaya'dan Rektör Özkan'a ziyaret
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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özhaseki, Kandemir ve Kaya'dan Rektör Özkan'a ziyaret

01.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özhaseki, Kandemir ve Kaya'dan Rektör Özkan'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Yönetim Kurulu Salonunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özhaseki, Kandemir ve Kaya ile AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Sena Nur Çelik ile görüştü.

Özhaseki, Antalya'nın Türkiye'nin göz bebeği olduğunu, son 15 senede büyük gelişme gösterdiğini kaydetti.

Kaya ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin sağlık turizmi için bir fırsat olduğunu belirterek, "Özellikle Avrupa ülkelerinin bu süreçte sınıfta kaldığını gören Arap ülkelerinden Türkiye'ye büyük ilgi var. Bunu değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özkan da sağlık turizmini daha da geliştirmek için çalıştıklarını, Antalya'nın özellikle onkoloji ve organ nakli konusunda hem araştırma hem de tedavi anlamında üst seviyede olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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