AK Parti genel başkan yardımcıları, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

02.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu ve Hamza Dağ, Elazığ'ın Maden ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti'li Karaaslan, Kaya, Sarıeroğlu ve Dağ, Elazığ'daki depremden etkilenen Maden ilçesine bağlı Gezin köyündeki depremzedeleri ziyaret etti.

Merkez Ulu Cami'deki taziye yerinde depremde yakınlarını kaybedenlere ziyarette bulunan heyet, ailelere başsağlığı diledi.

Daha sonra Sivrice Kaymakamlığına geçen heyet, Kaymakam Mustafa Gülden'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Heyet, depremden etkilenen vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, vatandaşlarla kucaklaşmak, onların dertlerini dinlemek ve yaralarına bir nebze olsun merhem olmak için geldiklerini söyledi.

Çadırlarda kalanlarla görüştüklerini, devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Kaya, bütün yapılması gerekenlerin, büyük bir özveriyle planlama dahilinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Psikolojik destek ekipleri sahada hizmet veriyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının büyük bir ekiple hasar tespiti yaptığını, milletin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve gönüllü vatandaşların desteğiyle 24 saat sıcak yemek verildiğini ifade eden Kaya, Sivrice ilçesinde de devletin bütün kurumlarıyla seferberlik halinde ve vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımızın hayalleri çok önemli. Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması, bu yaşadıkları travmayı atlatmaları çok önemli. Bunun için de psikolojik destek ekipleri sahada hizmet veriyor. Biz de onlarla sohbet ettik. Geleceğe dair hayallerini konuştuk. Kadınlarımızla bir araya geldik. İnşallah tüm yaraları birlikte saracağız. Birlik içinde 82 milyon tek yürek Elazığ'ın yaralarına merhem olacağız.

Bütün milletimize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yaraları 82 milyon tek yürek olarak sarmamız gerekiyor. Deprem üzerinden siyaset yapılmasını son derece yanlış buluyoruz. Bunun için de bu yaraları hep birlikte saralım diyoruz."

"İyi bir planlamayla inşallah üstesinden geleceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da vatandaşlarla bir arada olduklarını, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, "Üç bakanımız her şeyin koordinasyonuyla ilgili gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm Elazığ, Malatya halkına geçmiş olsun. 41 vatandaşımızı kaybettik, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz hafta hastanelerde yaralılarımız çok sayıdaydı, onları ziyaret etmiştik. Şu anda az sayıda, 7 yoğun bakım hastamız kaldı. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum." diye konuştu.

Teşkilatlarının yoğun bir dayanışma içinde olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim milletimiz kanaatkar bir millet. Bu kadar ağır bir süreçte bakanlarımızın ve devletimizin ilk andan itibaren şehrimizde olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gün itibarıyla şehrimizde vatandaşlarımızla acılarını paylaşıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini bizlere dile getirdiler. Tabii bu, aşama aşama ilerleyecek bir süreç. Şu anda hasar tespit ekiplerimiz sahada. Bunlarla ilgili bakanlarımız sürekli bilgilendirme yapıyor. Hasar tespit çalışmaları sonrasında da bir plan program dahilinde de yıkımlar başlayacak.

Ağır, orta, az hasarlı olarak sınıflandırmalar gerçekleştiriliyor. Yine sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlarımızın maddi kayıplarıyla alakalı çalışmalar yapılıyor. İlk andan itibaren milletimiz bir dayanışma içinde tek yürek oldu."

Sarıeroğlu, yardımların dağıtımıyla ilgili herkesin üzerine düşeni yaptığını belirterek, eksiklikler, ihtiyaçlar, talepler ve beklentilerle ilgili saha ekiplerinin sürekli çalışma içinde olduğunu vurguladı.

Bu çalışmalar için emek veren herkese teşekkür eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağır bir süreç. İyi bir planlamayla inşallah üstesinden geleceğiz. Daha önce yaşanmış tecrübeler var. Buralardan alınan dersler, buradan çıkarılanlarla inşallah güçlü bir şekilde çalışmalar hızlı bir biçimde vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde yoluna girecek. Şu anda gördüğümüz tabloda vatandaşlarımızın memnuniyeti var. İnşallah daha da iyisini gerçekleştireceğiz."

Heyette AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de yer aldı.

Kaynak: AA