AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Dağ ve Sarıeroğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Dağ ve Sarıeroğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Dağ ve Sarıeroğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dağ, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak için kurulan, kurulduğu günden bugüne büyük bir sorumlulukla çalışan, ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıldönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "Ülkemizin bir asırlık serüvenine tanıklık eden, dünyanın dört bir yanında büyük emeklerle çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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