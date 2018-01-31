AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çalık ve Karaaslan, Samsun'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Karaaslan ve Çalık, İlkadım ilçesindeki evinde ziyaret ettikleri 14 yaşındaki down sendromlu Nurefşan Güngör'ün ailesiyle sohbet etti.

Karaaslan ve Çalık daha sonra, 6 Haziran 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın Tekkeköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Karaaslan ve Çalık, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da katıldı.