AK Parti genel başkan yardımcıları Akçakale'de

05.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve beraberindeki heyet Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret etti.



Şanlıurfa ve ilçelerini ziyaret eden ve bölge halkıyla bir araya gelen genel başkan yardımcıları bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Metin Bulut, AK Partili milletvekilleri Halis Delkılıç, Ejder Açıkkapı, 26. dönem Elazığ milletvekili, 26 dönem milletvekili Orhan Karasayar ve beraberindeki heyet Akçakale ilçesini ziyaret etti. Heyeti Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık karşıladı.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yaptığı açıklamada, "Bu zamanda bu bölgeyi ziyaret etmenin ciddi bir anlamının olduğunu düşünüyoruz. Bölge halkımızda hem Ceylanpınar olsun hem de Akçakale olsun, Harran olsun bu süreçte operasyona ciddi bir destek verdiler. Bizlerde hem onlarla birlikte olmak ve dayanışma içinde olduğumuzu ve aynı zamanda bölgedeki vatandaşlarımızla istişare ve görüşme yapmak için dolaşıyoruz. Teşkilatımızla ve halkımızla bir araya geliyoruz. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek taziyelerde bulunduk. İnşallah uluslararası organizmanın sınırın öbür tarafında oluşturmak istediği terör koridorunu fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkemizin geleceği için bugün olduğu gelecekte de bu operasyon gerekli ve elzemdir. Bölge halkının bu sürece verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstişare Kurulu Üyesi Erkan Kandemir ise, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek vatandaşımızın hissiyatını, teşkilatın hissiyatını dinlemek için bölgedeyiz. Gerçekten şunu ifade edeyim vatandaşımızın olağanüstü ilgisi ve teveccühü var. Biliyorsunuz sınırın öteki yakasından PKK'nın uzantısı YPG'nin vatandaşlarımız rahatsız ediyordu şehitlerimiz oldu. Bugün Hamza başkanımızın dediği gibi şehitlerimizi ziyaret etmiştik. Gittiğim evde 11 yaşındaki kızımız evden çıkmak üzereyken terör örgütü YPG'nin attığı havan neticesinde şehit olmuştur. İşte bunlar sivil gözetmeden, hedef gözetmeden, kim olduğuna bakmadan vatandaşımızı şehit ediyorlardı. Vatandaşlarımızdan gazi olan ve şehit yakınları sadece vatanımız sağ olsun demeleri bizleri çok duygulandırdı. Bu bölgemizin metanetini vatanına başlılığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a bağlılığını gördük. Ulaştığımız her yerde terör örgütünün oluşturduğu huzursuzluğun bertaraf edilmesi ve huzurun gelmesinden dolayı memnuniyetini gördük. Sınır hattındaki dolaştığımız tüm yerlerde, selamımızı ve şükranlarımızı Cumhurbaşkanımıza ve Başkomutanımıza selamlarımızı iletin talebinde bulundular. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatının ne kadar önemli olduğunu ve Barış Pınarı Harekatının arkasında durduklarını dile getirdiler. Bizler milletvekilleri ve bölge millettekileri olarak buradayız. Cumhurbaşkanımız bölgede bizzat harekatı yerinde gördü. Şanlıurfalı vatandaşlarımızla bir araya geldi ve kendisine gösterdikleri teveccühü gördü. Bugünde bizler sınır hattındaki vatandaşlarımızla bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde Suriyeli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir husus, önümüzdeki günlerde güvenli bölge oluşuyla birlikte Suriyeli kardeşlerimiz güvenli bölgeye geçiş yapacaklardır. Barış Pınarı Harekatında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize Allahtan şifalar diliyoruz. Bir bütün olarak vatandaşlarımızla bu süreci atlatacağız. Bu operasyonun nasıl desteklendiğini gelsinler Akçakale'de görsünler. Vatandaşımız bu destekle cevabı vermiştir" açılmasında bulundu.



Heyet daha sonra Akçakale Belediyesini ziyaret etti ve ardından Harran ilçesine geçti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA