Ak Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Artvin Valiliği'ni Ziyaret Etti.

Ak Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Artvin Valiliği'ni Ziyaret Etti.

Çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Artvin'e gelen Kurtulmuş, Valimiz Yılmaz Doruk tarafından karşılandı.

Düzenlenen karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Valilik makamına geçti.

Makamda Arhavi ve Murgul ilçelerimizde meydana gelen sel felaketi ve sonrasında oluşan olumsuzlukların giderilmesine yönelik yürütülen yoğun çalışmalar ve ilimizin genel durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yapılan istişare ve değerlendirmeler sonrasında bölgede yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, ilimizde planlanan diğer programlarına katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte makamdan ayrıldı.

Gerçekleşen ziyarette Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Şen, Ömer İleri, MKYK Üyeleri Seda Sarıbaş, Serpil Yılmaz, Bayram Şenocak, Davut Coşkun Şiviloğlu, Ahmet Fethan Baykoç, Ahmet Büyükgümüş Artvin Milletvekili Av. E. Erkan Balta, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Kurtulmuş'a eşlik etti.

Kaynak: Habermetre