AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kars'a geliyor
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 8 Kasım 2019 tarihinde Kars'a gelecek.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 8 Kasım 2019 tarihinde Kars'a gelecek.
Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına katılmak için 8 Kasım 2019 Cuma günü Kars'a gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nın 9 Kasım'da yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.
Toplantı 9 Kasım Cumartesi günü saat: 10.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
Öte yandan Kurtulmuş'un Kars'ta bir dizi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. - KARS