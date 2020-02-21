AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor

21.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:25

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Almanya'daki 5'i Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına tepki göstererek, "Kardeşlerimizi kaybettik, bu bizim için acıdır. Avrupa için daha acıdır; çünkü Avrupa, kendi kimliğini, insanlığını kaybediyor. Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesi'nde 'Türkiye'yi Yarınlara Taşıma Programı'na katıldı. Almanya'nın Hanau kentindeki 5'i Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına tepki gösteren Kurtulmuş, "Almanya'da kardeşlerimizi kaybettik, bu bizim için acıdır. Avrupa için daha acıdır; çünkü Avrupa, kendi kimliğini, insanlığını kaybediyor. Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor. 3-5 oy getiriyor, diye aşırı ırkçı formlarda siyaset yapan Avrupa partilere, bu ırkçılara hoş gelecek rüşveti kelam kabulünden sözler söylüyor, onları adeta destekliyor. Avrupa, artan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığının altında kalır. Biz kardeşlerimizi kaybetmenin acısı içindeyiz. En kısa sürede başta Avrupa kıtası olmak üzere bu ırkçı saldırıların son bulmasını diliyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, sözlerine devam eden Kurtulmuş, "Türkiye'ye karşı oynanan bu kirli oyunları bozmak, bu milletin boynunun borcu olsun. Bedeli ne olursa olsun, arkasında hangi emperyalist güç olursa olsun Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen bütün güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde olursak, daha güçlü bir Türkiye olursak gerekli cevabı vereceğimize inanıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, programın ardından Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA