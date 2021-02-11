AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Arap dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Arap coğrafyasında üç eksenin etkili olduğunu belirterek, "Türkiye'nin projesi en insani olanı, en herkese yarayanı, yani gerçekten onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, Türkiye ekseni imar eden bir projedir, barış ve istikrar projesidir.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Arap coğrafyasında üç eksenin etkili olduğunu belirterek, "Türkiye'nin projesi en insani olanı, en herkese yarayanı, yani gerçekten onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, Türkiye ekseni imar eden bir projedir, barış ve istikrar projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aktay, Stratejik Düşünce Enstitüsünün (SDE), "Arap Dünyasında Güncel Gelişmeler" isimli konferansına konuşmacı olarak katıldı.

"Arap dünyası" adı verilen coğrafyanın bundan 100 yıl önce hilafet çatısı altında Osmanlıya bağlı olduğunu hatırlatan Aktay, o dönemlerde Arap dünyasının kendisini "Hilafet ve İslam dünyası" olarak nitelediğini söyledi.

Aktay, Arap coğrafyası diye nitelenen bölgede faal üç önemli projeden ve bu projelerin oluşturduğu siyasal eksenden bahsedilebileceğini ama bu üç büyük eksenin arasında Arapların iddiasının veya projelerinin olduğu bir eksenin bulunmadığını kaydetti.

"İran ekseni'nin, Orta Doğu'yu şekillendirmeyi arzuladığını" belirten Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene ABD tarafından Irak'ta katledilen Kasım Süleymani'nin şöyle bir söz söyleyerek, Şii milisleri motive ettiği kaydedilmiştir, 'Biz, 4 tane Sünni Arap başkentine hakim olduk, oraya hükmediyoruz şu an.' Bunlardan biri Şam, hakim oldular ama nasıl bir hakimiyet. 1 milyon insan öldürüldü hem de feci ve insanlık dışı bir şekilde katledilerek. 12 milyon insan ise yer değiştirmiş. Suriye nüfusunu düşündüğümüzde bunun yüzde 50'si yer değiştirmiş. Bağdat'a hakim oldular lakin Bağdat, terör saldırılarının sürekli olduğu, terörden kaynaklı nüfus hareketliliğinin olduğu bir kente döndü. Beyrut ve Sana'ya hakim olmakla övünüyorlar. Husilere darbe yaptırarak Sana'yı yaşanamayacak hale getirdiler ve bununla övünüyorlar."

İkinci projenin İsrail'in "Siyonist ekseni" olduğunu belirten Aktay, İran ve İsrail'in birbirini tehdit olarak göstererek bölgede istediği dizaynı yaptığını söyledi.

Aktay, bölgede faal ve etkili olan ikinci projenin Siyonist eksene ait olduğunu ifade ederek, "Siyonist proje, Orta Doğu'nun tamamen İsrail'in güvenliği gözetilerek dizayn edilmesini arayan, bütün devletler arası ilişkileri, her bir ülkenin iç durumunu tamamen İsrail'in güvenlik ve gelecek kaygılarını gözeterek yönetmeye çalışan bir projedir. Bu proje tek başına İsrail'in yönettiği ve kontrol ettiği bir proje değil, Avrupa ve ABD'nin de bazı Arap rejimlerinin de şu veya bu yolla angaje olarak hizmet ettiği bir projedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Suriye rejimini normalde düşman olarak görmesi gerektiğini belirten Aktay, İsrail'in gerçek anlamda Beşşar Esed rejiminin yok olmasını istemediğini, Suriye'de savaşın bu derece uzun sürmesinin tek sebebinin İsrail olduğunu söyledi.

Aktay, bölgede İran ve İsrail'den sonra tek projesi olan, üçüncü eksenin ise "Türkiye ekseni" olduğunu belirterek, "Türkiye'nin projesi en insani olanı, en herkese yarayanı, yani gerçekten onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, Türkiye ekseni imar eden bir projedir, barış ve istikrar projesidir. Herkesin kazanmasını isteyen bir projedir. Savaş istemiyor, Suriye, Irak güçlü bir ülke olsun, toprak bütünlüğü olsun istiyor." dedi.

Arap ekseninin, Siyonist eksene angaje olduğunu belirten Aktay, Arap halklarının Türkiye dostu olduğunu ve son dönemde Arap coğrafyasından Türkiye'ye çok ciddi yatırımların yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz