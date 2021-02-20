AK Parti Gençlik Kollarından kontrol noktasındaki polislere çay ikramı

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, uygulama yapan görevli polis memurlarına sıcak çay ikramında bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Seydişehir'de güvenlik güçleri, meydan ve işlek caddelerdeki uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Seydişehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın, Konya-Antalya çevre yolunda uygulama yapan polislere, seyahat izni olan yolcu ve vatandaşlara soğuk kış gününde sıcak çay ikram ederek kolaylıklar diledi.

Aydın, "Pandemi süresince olağanüstü gayretle, canla başla çalışan güvenlik güçlerimiz ile sağlık çalışanlarımıza ne kadar minnet etsek azdır. Bu soğuk kış gününde hem gönülleri ısıtmak hem de onlarla sohbet ettik." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri daha sonra 112 Acil Sağlık Merkezinde nöbet tutan sağlık çalışanlarını da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun