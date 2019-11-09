AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.

09.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:16
AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.


Hastalarla yakından ilgilenen ve kandillerini tebrik eden Gençlik Kolları üyeleri, gece boyunca ziyaretlerine devam etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et