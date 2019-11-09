AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

09.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:16

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.



Hastalarla yakından ilgilenen ve kandillerini tebrik eden Gençlik Kolları üyeleri, gece boyunca ziyaretlerine devam etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA