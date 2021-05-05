AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen e-Spor turnuvası 11 Mayıs'ta başlıyor
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AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen e-Spor turnuvası 11 Mayıs'ta başlıyor

AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen e-Spor turnuvası 11 Mayıs'ta başlıyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Gençlik Kolları, 11-23 Mayıs'ta e-Spor turnuvası düzenleyecek.

AK Parti Gençlik Kolları, 11-23 Mayıs'ta e-Spor turnuvası düzenleyecek.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, AK Parti Gençlik Kollarının gençlere verdiği önemi ve yenilikçi yüzünü her zaman gösterdiği, gelişen teknolojilere ve dijitalleşen dünyaya entegre olma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Salgın koşullarında eve kapanan gençleri e-Spor turnuvasıyla bir araya getirmenin hedeflendiği aktarılan açıklamada, turnuvanın dünyada en çok oynanan oyunlardan "PUBG Mobile, FIFA 21, Zula ve PUBG" olmak üzere 4 oyunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, toplam 45 bin lira değerinde bir ödül havuzunun yer alacağı turnuvada "PUBG PC ve ZULA" için müsabakaların 11-16 Mayıs'ta, "PUBG Mobile ve FIFA" müsabakalarının ise 17-23 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Turnuvanın detaylarına "www.akgenclikespor.com" adresinden ulaşılabilecek.

"Salgının izlerini bir nebze de olsa gençlerin üzerinden atmak istiyoruz"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, konuya ilişkin açıklamasında, e-Spor aktivitelerine gençlerin çok büyük ilgi duyduğunu, hem Türkiye'nin hem de AK Parti'nin gözbebeği olan gençler için yenilikçi adımlara devam edeceklerini belirtti.

Turnuvanın birleştirici gücünün de olacağını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ile salgın koşulları nedeniyle uzun süredir bir araya gelemiyoruz. Salgının getirdiği bu şartlarda, dijital dünyanın yükselen değeri e-Spor ile bunu bir nebze telafi etmek istedik. Yenilikçi adımlarımızla gençlerle iletişimimizi kuvvetlendirmek için birçok platformda çalışmalar yürütüyoruz.

Bir milyondan fazla üyesiyle diğer partilerin toplam üyelerinden daha kalabalık bir teşkilat olarak 81 ilimizin tüm renklerini e-Sporda bir araya getirip onlara naçizane ödüller vererek, salgının izlerini bir nebze de olsa gençlerin üzerinden atmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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