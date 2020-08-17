AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı
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AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı
17.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:56

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı.

Dörtyol Bulvarında kurulan stantta pişirilen lokmalar, sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Katılımcılar Marmara depremini unutmadıklarını hatırlatarak depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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