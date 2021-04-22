AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, Türk bayrağı ve ay yıldızlı balon dağıttı
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AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, Türk bayrağı ve ay yıldızlı balon dağıttı

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, Türk bayrağı ve ay yıldızlı balon dağıttı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklara ve vatandaşlara ay yıldızlı balon ve Türk bayrağı dağıttı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklara ve vatandaşlara ay yıldızlı balon ve Türk bayrağı dağıttı.

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, çocukları sevindirmek için bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Çelik, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşarken, milletimizin en değerli varlığı, yarınlarımız tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ay yıldızlı balon ve Türk bayraklarını alan çocuklar, bayrakları balkonlarına asacaklarını belirterek, Çelik'e teşekkür etti.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları, Türk bayrağı ve ay yıldızlı balon dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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