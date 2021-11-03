AK Parti Gençlik Kolları, partilerinin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, partilerinin iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü, özel videoyla kutladı.

Genel Merkez Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Millete Hizmet Yolunda" etiketiyle videolu paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti dönemindeki icraatına ilişkin görüntülerin de yer aldığı videoda Erdoğan'ın, Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda, 13 Ağustos 2020'de düzenlenen, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü kutlamasında okuduğu şiire de yer verildi.

Paylaşımda, Erdoğan'ın sesinden şiirin, "Ay yıldız zirvede, destan kopuzda, Türkiye aşkıyla güne biiznillah. AK Parti bir civan, yarına bismillah düne maşallah/ Tek vücut el ele, gönül gönüle, birliğe yürüdü mukaddes çile/ Gıpta etti sevdamız bülbüle, güle, yürünen mübarek ize maşallah/ İnançtan çınarın kavi dalları, şahlanan küheylan Gençlik Kolları/ Ey kutlu davanın AK kadınları, Nene Hatunları, size maşallah/ Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bize maşallah." dizeleri yer aldı.

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