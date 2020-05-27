AK Parti Gençlik Kolları'ndan 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti Gençlik Kolları'ndan 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçse de hem darbe süreci hem de Yassıada'da yapılanların hafızalardan asla silinmediği bildirildi.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin açıklama Açıklaması
27.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:16

Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçse de hem darbe süreci hem de Yassıada'da yapılanların hafızalardan asla silinmediği bildirildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk demokrasi tarihinin en büyük lekelerinden biri olan ve milletimizin vicdanında derin yaralar bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçse de hem darbe süreci hem de Yassıada'da yapılanlar hafızalardan asla silinmiyor." ifadesine yer verildi.

Türkiye'de darbe geleneğinin başladığı bu karanlık günün ve devamında yaşananlara duyulan öfke ve hüznün, Menderes'i geri getirmese de millette içten içe yanmaya başlayan bir ateşin ilk kıvılcımı olduğu bildirilen açıklamada, "60 darbesini büyüklerimizden dinlediğimizde, milletimizin ne kadar büyük bir travma geçirdiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. 60'tan sonra da irili ufaklı birçok darbeye ve farklı teşebbüslere maruz kalan demokrasimiz, milletin sevdiği ve seçtiği bir 'beyefendi'nin idam edilmesiyle çok ciddi bir şekilde sarsıldı ve askıya alındı." değerlendirmesi yapıldı.

27 Mayıs 1960'ın hem demokrasi hem siyaset hem de millet için adeta bir dönüm noktası olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklerimizden Menderes'i dinlerken gözlerinde gördüğümüz hüzün, çaresizlik ve hiçbir şey yapamamanın vermiş olduğu masum suçluluk önce anne babalarımıza, sonra da bizlere miras kaldı. 15 Temmuz'da gözümüzü bile kırpmadan meydanlara koşmamızın en büyük nedenlerinden biri, merhum Menderes için millet olarak yapamadığımızı bir nevi telafi edebilmek, ileride çocuklarımız o günkü duruşumuzu sorduklarında gururla cevap verebilmek ve onlara hüznü değil gururu miras bırakabilmek idi."

Açıklamada, darbenin hiçbir türlüsüne boyun eğmeyeceğini, iradesini bir daha asla gasp ettirmeyeceğini tüm dünyaya haykıran milletin, 15 Temmuz gecesi canı ve kanıyla demokrasi destanı yazdığının altı çizildi. Gücünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve kararlı duruşundan alan gençliğin demokrasi ve milletin aleyhine atılacak en ufak bir adımın dahi karşısında durmaya ve bu uğurda kendini siper etmeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum 15 Temmuz 2016'dan itibaren sadece bir ilkesel duruş olmaktan çıkmış, hayatımızın geri kalanında hicap ve hüzün duymakla onur ve şeref duymak arasında bir seçim yapma noktasına gelmiştir. Birer birer şahıslarımızın meselesi olmaktan çıkmış, nesil olarak çocuklarımıza ve çocuklarımızın yaşadığı Türkiye'ye bırakacağımız mirasın konusu haline gelmiştir. Dolayısıyla milletin iradesine karşı yapılan her türlü teşebbüse böyle bir düşünceyle yaklaşan, özgüveni yüksek, akıllı, eğitimli, cesur, yerli ve milli bir gençliği bu yoldan döndürebilecek herhangi bir dünyevi güç bulunmamaktadır.

1960 darbesini gerçekleştiren ve devamında Adnan Menderes ve arkadaşlarını idama mahkum eden zihniyetle olan kavgamız, onlar bu ihtiraslarından vazgeçmediği sürece devam edecek. Milletimizin liderimize ve partimize emanet ettiği hukukunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımız pahasına koruyacağız. Kendisini milletine adayanları, millete hizmetkarlık edenleri 27 Mayıs'ın hüznü ve 15 Temmuz'un onuru ile savunmaya devam edeceğiz. Söz de karar da milletindir. Biz, halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadık bugüne kadar. Bundan sonra da tanıyacak değiliz."

Açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 15 Temmuz'a dair yaşananlara ilişkin önemli mesajların yer aldığı pankartların AK Parti Gençlik Kollarının 81 ildeki tüm teşkilatları tarafından binalara, köprülere, reklam panolarına ve şehirlerin muhtelif yerlerine asıldığı da belirtildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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