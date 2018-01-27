AK Parti Gençlik Kolları'nda Seçim Heyecanı

Adalet ve Kalkınma Partisi Bandırma Gençlik Kolları Kongresi, Santral Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye tek liste ile girilirken, Cevat Yavuz, partinin yeni Bandırma Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Bandırma'da gerçekleştirilen Kongreye katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma'ya yapılacak projelerin aşamalarıyla ilgili anlatımlarda bulunarak, Bandırma'ya önem verdiklerini ve 2019 yerel seçimlerinde Bandırma'yı alana kadar gerekirse her gün geleceklerini ifade etti.

Kafaoğlu, "Bandırma'ya önem veriyoruz. Balıkesir'de yaklaşık 300 km sahil şeritlerimiz var. Buralardaki yapılar apayrı bir iş. Buralardaki güzelliklerden istifade edip, kazanca dönüştüremiyoruz. Arzu edilecek derecede turizme açamıyoruz. Hem Ege hem Bandırma ve Erdek sahillerimiz. Bunun için kıyılarımızla ilgili ayrı bir Daire Başkanlığı kurarak sadece işi bu kıyılarla ilgili çalışma yapmak olan bir birim oluşturuyoruz. Çünkü bu kıyılarda bir şey yapmaya kalksanız 9 tane Bakanlığı ilgilendiriyor. Bazı işler için 13-14 Bakanlık ile görüşmek gerekiyor. Bu nedenle biz böyle bir Daire Başkanlığı oluşturduk ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Zekai Kafaoğlu, Bandırma için uzun süredir beklenen iki adet kavşak düzenlemesi için de ilk kez tarih vererek, "Bandırma'nın ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermenin gayreti içindeyiz. Çarşamba günü yine Ankara'da Karayolları Genel Müdürü'nün yanındaydım. Projelerimizi teslim ettik. Bandırma AVM kavşağı ve 6. Ana Jet Üssü Kavşağı için görüştük. Önümüzdeki hafta Başbakanımız Balıkesir'e geldiğinde mali konuları da görüşerek Bölge Müdürümüze talimat verecek inşallah. Şubat ayı içerisinde bu kavşakların da ihale ilanı çıkmış olacak. Devamında bir söz daha aldık. Erdek - Devlet Hastanesi ve Üniversite Kavşağı ile ilgili de proje tamamlanınca, istimlak sorunlarını çözerek derhal ihale edileceğinin sözünü de aldık" dedi.

Bandırma'yı 2019 Nisan yerel seçimlerinde almayı kafaya koyduklarını vurgulayan Başkan Kafaoğlu, "Bandırma bizim vazgeçilmezimizdir. Liman Şehrimizdir. Bandırma'nın özelliğini, özgül ağırlığını biliyoruz. Bandırma'da bize ait olan 4 ana cadde var. Onları da programa aldık. Onların tamamını da sıcak asfalt yapıyoruz. Kırsal Mahallelerimizde asfalt olmayan köyümüz kalmayacak dedik. 1500 km asfalt yol ihalesine çıkıyoruz. Bütün kırsal mahallelerimiz asfaltla tanışmış olacak. Asfaltı yapılmayan köyümüz kalmayacak. Bunun yanında Bandırma'ya sürprizlerimiz var. Çalışmasına devam ediyoruz. Ama açıklamayın dediler. Çünkü herkes bu yatırımları kapmaya, kendi bölgesine almaya çalışıyor. Tabi Bandırma Liman kenti olduğu için o yatırımı alacak. Hatta Türkiye'de hiç olmayan, dünyada da 9 yerde olan bir yatırım bu. Sonuçlanınca paylaşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bandırma ile ilgili projelerimiz var. Çünkü kafaya koyduk Bandırma'yı almayı. Onun için arkası arkasına projeleri patlatıp, inşallah Bandırma'yı alacağız. 2004'te Bandırma'yı kazanırken İl Başkanı idim. Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile Bandırma'ya gelip kapı kapı dolaşmıştık. Önce inanacağız, inanmak işi başarmanın yarısıdır. Hayalden bahsetmiyorum. Henüz 3 yıllık bir parti iken 2004'te Bandırma'yı kazandık. 15 yıllık bir parti olarak eksikleri biliyoruz, o eksikleri yapacak başka parti de yok. Bandırma'ya son iki ayda 4 kez gelmişiz. Bandırma'yı alana kadar gerekirse her gün geleceğiz." dedi.

Ak Parti Bandırma Gençlik Kolları Kongresi'ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun yanısıra Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Divan Katibi Sema Kırcı, Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Ak Parti Bandırma ve Balıkesir Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - BALIKESİR