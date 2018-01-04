AK Parti Gençlik Kolları'nda Adaylar Belli Oldu

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Salıpazarı, Havza ve Terme 5. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerindeki başkan adayları açıklandı.



AK Parti Salıpazarı, Havza ve Terme İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için 5. Olağan Kongre'de aday olacak isimler belli oldu. AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, Salıpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için Yunus Torun, Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için Sedat Ayan ve Terme İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için Cem Devranlı'nın aday olarak belirlendiğini söyledi.



"Erdoğan'ın yolundayız"



AK Parti kongrelerinin, demokrasi kültürünün en önemli örneklerinden birisi olduğunu söyleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, "AK Parti, kurulduğu 2002 yılından bu yana gençlere ve gençliğe önem veren bir partidir. 'AK dava'ya gönül vermiş gençlerimizin siyasette örnek aldıkları Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, siyasi yaşamına Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak başlamıştır. 'İnanmak başarmanın yarısıdır' düsturuyla hareket eden gençlerimiz, her daim Cumhurbaşkanımızın yanında ve yolundadır. AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları olarak, 5. Olağan Kongre sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Bu noktada, Salıpazarı, Havza ve Terme ilçelerimizde gençlik kolları başkan adaylarımızı belirledik. Kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşte muvaffakiyetler diliyorum. Kongrelerimizi önümüzdeki haftalarda coşkulu bir şekilde, şölen havasında gerçekleştireceğiz. Diğer ilçelerimizle ilgili istişare çalışmalarımız da devam ediyor. Bu istişareler sonuçlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Son olarak, Salıpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüş olan Tarık Somuncu'ya, Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Uğur Mastik'e ve Terme İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Mesut Tombaş'a, ilçelerine ve ilimize yapmış oldukları katkılardan, hizmetlerinden ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Allah, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini en iyi şekilde yaparak devreden kardeşlerimizin de yeni görev alacak kardeşlerimizin de yar ve yardımcıları olsun. Kongrelerimizin, ilçelerimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - SAMSUN