AK Parti Gençlik Kolları Kongresi 2 Şubat'ta Yapılacak

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları İl Başkanı Oğuz Mutlu, Gençlik Kolları il Kongresinin 2 Şubat 2018 Cuma günü yapılacağını açıkladı.

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, 2019'da yapılacak olan seçim sürecine daha diri ve güçlü girmek iller bazında teşkilatlarda kongre sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Oğuz Mutlu, "AK Parti'de kongreler bayrak değişimidir. AK Parti çatısı altında görev alan İl, İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik kolları başkanlarımız gün gelir değişir. Yaşanan değişimler sonunda görev alan başkanlarımız asla teşkilatlardan uzak kalmaz. Gençlik kolları olarak 8 ilçemizde kongrelerimizi en güzel şekilde tamamladık. Aynı şekilde AK Parti Merkez ilçe ve İl Kongrelerimizi coşkulu bir şekilde tamamladık. Kısmet olursa 2 Şubat 2018 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanımız Melih Ecertaş ve ilimiz milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kongremizin şimdiden ilimize, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN