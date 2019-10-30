30.10.2019 21:05

AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı

Büyükgümüş: "Bu toprakların değerlerini ve inancını savunanlar galip gelmekte"

SAMSUN - AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bu toprakların değerlerini ve inancını savunanlar galip gelmekte" dedi.

Bu yıl Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, bu yılki Karadeniz Bölge Toplantısı'nı ilk adım şehir Samsun'da gerçekleştirdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu yıl Milli Mücadele'nin başlangıcının 100.yılı. 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın, Ahmet Başkanımızın katılımıyla bir program icra ettik. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bölgemizde çok ciddi organizasyonlar gerçekleştirdik. Bugüne kadar davamıza halel getirmeyecek şekilde çalışmalarımızı icra etmek çabası içerisinde olduk" dedi ve bundan sonra da aynı gayretle çalışmalarını icra etme gayreti içinde olacaklarını söyledi.

"Gençliğin bizi değiştireceğine inanıyorum"

Çakan'dan sonra kürsüye çıkan AK Parti Samsun İl Başkan Vekili Mehmet Köse, gençliğin dünyayı değiştirmek istediğini belirtti. Köse, "Dünyadaki bütün yanlışlıkların, haksızlıkların sona erdirilmesi konusunda gençlik gerçekten öncülük eder. Dolayısıyla biz yaşlılara da şu düşer; bazı durumlarda gençliği değiştirmek. Gençlik dünyayı değiştirmek isterken biz de gençliği değiştirmek isteriz. Gençliğin bizim gençliği değiştirmemize ihtiyaç kalmadığını, gençliğin bizi değiştireceğine inanıyorum. Liderimizle, üstün bir siyasi liderlikle bugün buralara kadar geldik ama geleceği sizlere teslim edeceğini görüyoruz. İnşallah geleceğimizin emin ellerde olduğunu bu milletin, devletin ve geniş coğrafyalardaki ümmetin, bütün mazlum dünyanın gelecekteki umudunun sizin olduğunuzu görüyorum" diye konuştu.

Samsun olarak bu sene çok ciddi çok yoğun faaliyetlerin içerisinde yer aldıklarını söyleyen Mehmet Köse, "Toplantılar bizim birlikteliğimizi, birlikteki ruhumuzu, dava bilincimizi, dünya ahiret görüşümüzü, bir arada hep aynı anda teneffüs etmeyi, hissetmeyi ve konuda moral ve dava bilincimizin artışı vesilesi olan aksiyonlardır" şeklinde sözlerini tamamladı.

"Suriye meselesini takip etmek ve anlatmak tarihi bir borç"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Suriye'de yaşanan meseleleri büyük bir dikkatle herkesin takip ettiğini ve kendi şehirlerindeki herkesin gençlerle ve toplumun diğer bütün kesimleriyle paylaştığını belirterek, "Adeta 100 yıldır bölgemizde süren ve içerisinde yaşadığımız bölgeyi bir yarı sömürge haline getirmek isteyen bir anlayışla; bu toprakların değerlerine, bu toprağın inancına, kültürüne sahip çıkmak isteyenler arasında bir mücadele bu. ve burada gerek ordumuz, gerek diplomatlarımız hem sahada hem masada önemli bir mücadele içerisinde. ve görüyoruz ki aşama aşama bu toprakların değerlerini savunanalar, bu toprakların inancını savunanlar galip gelmekte. Bu meseleyi Gençlik Kolları olarak çok yakından takip etmek ve tüm gençlere, toplumun tüm kesimlerine anlatmak tarihi bir borç" açıklamasında bulundu.

İçerisinde bulundukları kutlu davanın ve siyasi hareketin ne anlam ifade ettiğinin en çok kendilerinin farkına varmaları gerektiğini belirten Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatının üye sayısı 1,2 milyon. Mecliste ikinci büyük partinin üye sayısı 1,2 milyona erişmiyor. Yani Türkiye'nin her noktasında her yerde teşkilatlı büyük bir aileden bahsediyoruz AK Parti derken. İnşallah bu kongre dönemi, kendi heyecanımızı, kendi programımızı, kendi fikirlerimizi yenilediğimiz yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Ahmet Büyükgümüş'e AK Parti Samsun İl Başkan Vekili Mehmet Köse tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan'la birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları, MKYK üyeleri, Karadeniz Bölgesi Gençlik Kolları İl Başkanları ve yardımcıları katıldı.

Kaynak: İHA