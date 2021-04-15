AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor

AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, ramazan ayının bereketini Bursa halkı ile paylaşıyor.

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, ramazan ayının bereketini Bursa halkı ile paylaşıyor. Ramazan pideleri, Bursa'nın farklı noktalarındaki ailelerle paylaştırılıyor.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, ramazan ayı boyunca düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek olan organizasyonlarla Bursa'nın her noktasında vatandaşlara iftarlık pide ikramı yapacak. AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen organizasyonlarda AK Partili gençler ilk programlarına Yıldırım İlçesi'ne bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde başladı.

Yavuzselim Mahallesi'nde çalınmadık kapı, fethedilmedik gönül bırakmayan gençler, vatandaşlarla hasbihal ederek, ramazan ayının feyz ve bereketi eşliğinde iftar sevinçlerine ortak oldu. Organizasyon hakkında bilgiler veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, "Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz ziyaretlerle Bursamızın her noktasında vatandaşlarımızla buluşarak, hatırlarını soracak, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının sıkıntılarına karşın paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan'ın güzelliklerini hep birlikte yaşayabilmek adına şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın kapılarını çalacağız" dedi. - BURSA

AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Antony Blinken Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:15:21. #1.15#

title