AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı ile vatandaşlara iftarlık dağıtımına devam ediyor
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AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı ile vatandaşlara iftarlık dağıtımına devam ediyor

AK Parti Gençlik Kolları 'İftara 5 Kala' programı ile vatandaşlara iftarlık dağıtımına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" programı ile, ramazanda yolda kalan vatandaşlara iftariyelik ve hijyen paketi dağıtıyor.

AK Parti Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" programı ile, ramazanda yolda kalan vatandaşlara iftariyelik ve hijyen paketi dağıtıyor.

Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ilde organize edilen "İftara 5 Kala" etkinliğiyle metro çıkışlarında, otobüs duraklarında ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, iftara yetişememiş vatandaşlara iftariyelik ve hijyen paketi dağıtarak, orucunu açamamış kişilerin iftarlarını vaktinde idrak etmeleri amaçlanıyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ramazanın paylaşma ve hoşgörü ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de gençler olarak, birlikte, aynı şehirde yaşadığımız insanların her noktada yanlarında olabilmek için çalışıyoruz. Akşam iftar saati yaklaşırken evlerine zamanında yetişemeyen vatandaşlarımıza oruçlarını vaktinde açabilmeleri için iftariyelikler ve hijyen paketleri ikram ediyoruz. Ezan okunmaya yakın dakikalarda, susamış bir vaziyette aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen bir abimizin yüzünün güldüğünü görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Pandemi dolayısıyla tokalaşıp birbirimize sarılamasak da vatandaşlarımızın yanında olmak ve bu etkinlik dolayısıyla olumlu dönüşler almak bizleri mutlu ediyor."

Ramazan boyunca "İftara 5 Kala" programını sürdüreceklerini ifade eden İnan, "Paylaşmayı ve dayanışmayı kendine görev edinen bir partinin gençlik temsilcileri olarak, ramazan ayında vatandaşlarımıza yönelik birçok çalışma gerçekleştirmekteyiz. İftara 5 Kala da bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve her gün on binlerce vatandaşımıza ulaştığımız bir etkinliğimizdir. AK Parti Gençlik Kolları, 81 ildeki güçlü teşkilat yapılanması ve hassasiyet sahibi gençlerle ramazan ayının son gününe kadar yollarda olacaktır." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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