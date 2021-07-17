AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanından Niğde'ye ziyaret
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanından Niğde'ye ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanından Niğde'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Niğde Belediyesi'nde düzenlenen programda kente çok güzel hizmetler yapıldığını belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir'in Niğde'ye yapmış oldukları hizmetleri yakından müşahede ettik. Bu çalışmaları gördükçe mutlu oluyoruz ve bu hizmetlerinden dolayı kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Gençlerle daha çok buluşacağız, gençlere yönelik her türlü desteğimizi devam ettireceğiz. Niğde'de AK Parti Gençlik Kolları ile yerel yönetimler olarak güzel bir çalışma örneği sergiliyoruz. AK Partili gençlerimiz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla güzel bir çalışma örneği ortaya koymaktadırlar. Gençlik kolları genel başkanımızın ilimizi ziyaret etmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" şeklinde konuştu. - NİĞDE

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanından Niğde'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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