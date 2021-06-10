AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Elazığ'da gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde gençlerin önündeki tabuları, barikatları teker teker kırmış, parçalamış ve önünden kaldırmış bir lider." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde gençlerin önündeki tabuları, barikatları teker teker kırmış, parçalamış ve önünden kaldırmış bir lider." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen İnan, Harput Mahallesi'nde bir araya gediği il, ilçe ve belde teşkilat başkanları ile toplantı yaptı, ardından Harput Kalesi ve tarihi mekanları gezdi.

Daha sonra AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulunu ziyaret eden İnan, sonrasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında bir araya geldi, ardından Kültür Park'ta AK Parti Elazığ Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Temaslarının ardından İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde "Yeni Seçmen Etkinliği ve Gençlerle Söyleşi" programında gençler ile bir araya gelen İnan, burada gazetecilere, gençler ile bir araya gelip taleplerini dinlediklerini belirterek, Elazığ gençliği için yapılacak projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

İnan, AK Parti'nin Türkiye'deki en güçlü gençlik kollarına sahip olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'nin her bir yanında teşkilatlanmış ve çalışmalarını hız kesmeden sürdüren gençlik kolları. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Gençleri siyasetin nesnesi değil öznesi pozisyonunda değerlendirdi"

Kadir İnan, Elazığ'a 2,5 yıl önce geldiğinde gördüğü heyecanı şimdi de bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin her alandaki icraatlarını görmek de bizim adımıza sevindirici. Bugün de gençleri ilgilendiren çok önemli bir gençlik merkezini ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençlere kalem kalem icraat üreten hükümetimizden Allah razı olsun. Bunu Elazığ'da da bir çok yerde görüyoruz. Bugün AK Parti, gençlerin taleplerini dinleyebilen, temennilerini dinleyebilen, şikayetlerini dinleyebilen ve bunu hızlıca hem parti politikalarına hem hükümet politikalarına hızlıca yansıtıp icraata dönüştürebilen tek parti ve tek hükümet."

"Şunu söylemem lazım, gençlerin partisi AK Parti, gençlerin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." diyen İnan, "Bundan yana hiç bir değişim yok. İnşallah Elazığ'da 2023 seçimlerinde sandıklar gençlerin oyuyla 'Recep Tayyip Erdoğan' diye gümbür gümbür patlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Ama salgın bu konuda bize bir barikat oldu. Ama hükümetimizin salgın ile olan başarılı mücadelesi ve normalleşmeye giden güçlü adımlarla birlikte Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi gençlerle buluşmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

İnan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde gençlerin önündeki tabuları, barikatları teker teker kırmış, parçalamış ve önünden kaldırmış bir lider. Biz Cumhurbaşkanımızla yan yana yürüyoruz. Cumhurbaşkanımız gençleri siyasetin nesnesi değil öznesi pozisyonunda her zaman değerlendirdi. Bu özne olma vasfımızı da Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz güçle yapıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'si gençlerin Türkiye'si olacak. Cumhurbaşkanımızın bize açmış olduğu yolda inşallah 2053 vizyonuna sıkı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk