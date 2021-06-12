AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: "2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak"
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: "2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: '2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak'
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın büyük bir oy teveccühüyle seçildiği seçim olacak." dedi.

İnan, Afşin ilçesinde 18 yaşına giren Mikail Can Doğan'a beraberinde partililerle doğum günü sürprizi yaptı. İnan, doğum günü pastasını beraber kestiği Doğan'a çeşitli hediyeler verdi.

Ardından kent merkezine geçen İnan, Suriye'de yaklaşık 2 ay önce şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesini ziyaret etti.

İnan, partisinin Kahramanmaraş teşkilatı tarafından kurulan standa da gederek, bir süre gençlerle görüştü.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan İnan, partisinin Kahramanmaraş teşkilatıyla verimli programlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gençlere bu dönemde çok iş düştüğünü dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye ve dünyanın en güçlü gençlik teşkilatı. 1,5 milyona varan genç üyesiyle bugün dünya ve Türkiye siyasi tarihinde gelmiş geçmiş en güçlü üye sayısına sahip bir teşkilat. Burada ana muhalefetin tüm kademe organlarının toplamı kadar bizim sadece gençlik kolları üye sayımız var. İnşallah üye kampanyamızı gençlik kollarımız, ilçe ilçe, mahalle mahalle, il il gerçekleştirmeye devam edecekler. 2023'te inşallah Kahramanmaraş, AK gençlikle birlikte Kahramanmaraş gençliği ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan diyerek sandıkta mührünü vuracak. Sandıklar Recep Tayyip Erdoğan diye patlayacak. 2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın büyük bir oy teveccühüyle seçildiği seçim olacak. Bu noktada gençlerin kararlılığı da gayet yerinde. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerle hem 2023'e hem de 2053 vizyonuna emin adımlarla ilerliyor."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: '2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak'
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: '2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak'
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: '2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak'
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: '2023 gençlerin ve AK Parti'nin seçimi olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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