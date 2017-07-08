AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "15 Temmuz akşamı anladık ki eğer Türkiye bir ve beraber olursa, bütün farklılıklarıyla birlik olursa, bu ülkeyi kolay kolay kimse deviremez." dedi.



Ecertaş, AK Parti Amasya Gençlik Kolları tarafından, Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.



15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Ecertaş, milletin büyük bir kahramanlık örneği göstererek devletini askeri darbeden kurtardığını belirtti.



Gençlerin darbenin ne olduğunu büyüklerinden dinleyerek öğrendiğine işaret eden Ecertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençler dedelerinden 27 Mayıs'ı dinlemişti, babalarından 12 Eylül'ü dinlemişti, tankların yollarda yürüdüğünü duymuşlardı. Ancak böyle canlı canlı birilerinin ateş ettiği bir darbe girişimi kimse görmemişti. Darbeci hainler de böyle bir şey beklemiyordu, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptıktan sonra biz meydanlarda hiç tanımadığımız pek çok farklı insan gördük ve 15 Temmuz akşamı anladık ki eğer Türkiye bir ve beraber olursa, bütün farklılıklarıyla birlik olursa bu ülkeyi kolay kolay kimse deviremez."



Ecertaş, AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilde ve tüm ilçelerde 15 Temmuz haftasında bu tür programları düzenlediklerini vurgulayarak, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik. İnşallah da unutmayacağız." diye konuştu.



Programa, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, partililer ve vatandaşlar katıldı.