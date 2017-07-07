AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş Açıklaması
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik." dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik." dedi.
Ecertaş, Sivas kent meydanında Buruciye Medresi önünde düzenlenen "Tarihin gölgesinde 15 Temmuz'u konuşuyoruz" adlı programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin devletine sahip çıktığını söyledi.
15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Ecertaş, milletin polisten, askerden önce meydanlara koştuğunu belirterek, vatandaşların "bu ülkede bir daha darbe yaptırmam" dediğini ifade etti.
Ecertaş, gençlerin darbeyi belgesellerden bildiğine dikkati çekerek, "O gece gençlerin sokağa çıkıp da tankların üstüne yürüyeceğini hiç tahmin edemediler. O gece F-16'ya, helikoptere kurşun sıkanları gördük." diye konuştu.
AK Parti'nin her seferinde millete gittiğine dikkati çeken Ecertaş, "Son referandum sürecinde bu millet 'ben bir daha pranga istemem kardeşim' dedi. Bu millet, 'Bir daha yargı kararlarıyla, medya manipülasyonlarıyla hükümet düşürtmem. Bundan sonra bu millet kimi istiyorsa yüzde 50+1 oyu kime verirse benim başkanım odur' dedi. Bu saatten sonra bu millete Allah'ın izniyle hiçbir türlü oyun sökmez." değerlendirmesinde bulundu.
Ecertaş, AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilde ve tüm ilçelerde 15 Temmuz haftasında bu tür programları tertip ettiklerini aktararak, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik. İnşallah da unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmek için uğraşanların olduğunun altını çizen Ecertaş, şunları kaydetti:
"Hepsi bir araya gelmiş, Türkiye'ye ve onun başındaki seçilmiş lider Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmenin peşinde. Bakmayın Katar krizine veya başka bir krize, bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresini saran, bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmek için uğraşanlar. Suriye'de olanlar da Katar'a yapılanlar da Mısır'da gerçekleşenler de... Ne olursa olsun bizim burada gördüğümüz bir tablo var, o da dik duran dünyadaki mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim ayakta tutmamız lazım. Allah'ın izniyle bu milletin gücü onu her zaman ayakta tuttu."
AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ise 15 Temmuz'un tarihin gördüğü en büyük ihanetlerden birisi olduğunu söyledi.
Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içen, kurumlara sızan hainlerin, bu milleti kendi uçakları ve silahlarıyla vurduğunu belirten Bilgin, "Asrın ihanetini yapan FETÖ darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.
Programda, Sivas Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği tarafından fotoğraf sergisi açıldı.
Programa, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, partililer ve vatandaşlar katıldı.