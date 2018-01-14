AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "300 yıl sonra İslam dünyası bir araya geldi ve karar verdi. 'Kudüs Filistin'in başkentidir' dedi. İslam dünyasının bir araya gelmesi tüm dünyayı ayağa kaldırmaya yetti ve ABD Başkanı Trump'un o komik ve asla kabul edilemez kararına BM de karşı çıktı." dedi.

Ecertaş, Muş Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı.

Tek aday olan Erdem Mirze'nin İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongrede konuşan Ecertaş, ülkenin birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

"Alparslan ruhu"nu şahlandırmak istediklerini belirten Ecertaş, "Geçen yıl kutlamalara 15 bin gençle geldik. Bu yıl inşallah 25 bin gençle geleceğiz. Çanakkale Gençlik Kollarımızın en önemli organizasyonu nasıl 18 Mart ise Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde nasıl Çanakkale'ye gidiyorsak, eylül ayında tüm Türkiye olarak nasılsa Söğüt'e gidiyorsak, bundan sonra 26 Ağustos'ta tüm Türkiye'den gençler akın akın buraya gelecek." diye konuştu.

Ecertaş, 300 yıl önce bir araya gelen İslam dünyasının bu yıl Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle tekrar bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"300 yıl sonra İslam dünyası bir araya geldi ve karar verdi. 'Kudüs Filistin'in başkentidir' dedi. İslam dünyasının bir araya gelmesi tüm dünyayı ayağa kaldırmaya yetti ve ABD Başkanı Trump'un o komik ve asla kabul edilemez kararına BM de karşı çıktı. Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran Muş gibi teşkilatlar sadece Muş'u güçlendirmekle kalmıyor, bölgesini, Türkiye'yi güçlendiriyor. Arkasında güçlü, dinamik, enerjik ve genç bir Türkiye'yi bulan sayın Cumhurbaşkanımız da tüm dünyaya Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu haykırıyor."

"Mazlumlara Türkiye sahip çıktı"

Türkiye'nin ümmetin ve mazlumların umudu olduğunu aktaran Ecertaş, çok sayıda Müslüman ülke olmasına rağmen şu an mazlumlara Türkiye'nin sahip çıktığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sultan Alparslan'ın, Abdulhamit Han'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın da torunu olduğunu ifade eden Ecertaş, şunları kaydetti:

"İşte biz belki tarihin akışı içerisinde olduğumuz için çok istekli olabiliriz. Ancak emin olun Somali'deki anne, Recep Tayyip Erdoğan'a bizim verdiğimiz destekten duasıyla daha çok destek veriyor. Ekonomist Dergisi'ne Muş manşet oldu. Diyor ki, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın ta 1071 yılında gerçekleşmiş olan askeri bir konuyla alakalı bugün tekrardan anma töreni yapmasının ne anlamı var, ne yapmak istiyor bu adam' diyor. Onlar da farkında. Bizim Alparslan ruhunu şahlandırmak istediğimizi. Onlar da farkında bizim Alparslan ruhuyla beraber Abdulhamit Han'ın, Fatih Sultan Mehmet'in ruhunu, onların davasını, nizamı alem idealini gerçekleştirmek istediğimizi. Onların davası gibi ümmete umut olduğumuzu, onların davası gibi aynen Peygamber efendimizin yolundan giden o güçlü gençliğin, o güçlü liderine verdiği desteğin ne kadar büyük sonuçlar doğuracağını görüyorlar da o yüzden Muş, Ekonomist Dergisi'ne kapak oluyor. Bu sebepten dolayı doğru yoldayız. İnşallah daha çok çalışacağız."

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise 2019 seçimlerinin önemine değinerek, seçimlerin zor ve çetin geçeceğini söyledi.

Kongreye AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer de katıldı.