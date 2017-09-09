AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş, Turgutlu'da

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Türkiye'nin kendi insansız hava aracı ile PKK'yı vurdukça sesin, Almanya ve muhalefetten geldiğini söyledi.



AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları 5. Olağan kongresi, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş'ın katılımı ile Mesadet Özcan Konferans Salonunda yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başlayan kongrede konuşan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, en son referandum ile beraber, AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderi olduğunu ifade etti.



Gençler olan geçmişi hiç unutmayacaklarını belirten Ecertaş, şöyle konuştu:



"Geçmişimizden ders alıyoruz, öğreniyoruz, yol o şekilde çıkıyoruz, o şekilde hareket ediyoruz. Bugün Türkiye çok büyük bir dönüşümün üzerinde, çok büyük bir değişimin içerisinde. Bu değişim birilerini rahatsız ediyor, tabi ki rahatsız edilecek. Türkiye bugün millileşiyor, yerli gücünü arttırıyor ve hepimiz canlı canlı izliyoruz bunu. Kendi insansız hava aracımızı yapıyoruz, ona silah takıp teröristleri bombalıyoruz. Fakat sesi nereden geliyor? Almanya'dan geliyor. Nereden geliyor? Muhalefet partisinden geliyor. Şaşırmıyoruz biz bunlara. Daha çok rahatsız olacaklar, daha çok canları yanacak. Biz PKK'ya vuracağız, sesi Avrupa dan gelmeye devam edecek. Türkiye şu anda çok büyük bir operasyonla karşı karşıya. Niye? Büyüyor, gelişiyor, bağımsız hale geliyor. Kendi füzesini, tankını, topunu yapıyor. Dünya'da ilk defa darbeyi bastıran bir ülkeyiz. ve ol ülkenin gençleriyiz biz, hamdolsun. O yüzden 15 Temmuz'un ruhuna yakışır. 15 Temmuz'un Türkiye'ye kazandırdıkların yakışır bir gençlik olmamız lazım. Tevazu ile çok çalışmamız, çok koşturmamız lazım."



AK Parti Turgutlu ilçe Başkanı Mürşit Gedizli ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök'ün konuşma yaptığı kongrede, İbrahim Kayser, Gençlik Kolları ilçe başkanlığına seçildi.