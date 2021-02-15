AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş: "Şehitlerimizin gösterdiği istikametten ayrılmayacağız"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, şehitlerin gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayacaklarını söyledi.

Büyükgümüş, 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugün kalplerinin Anadolu'nun dört bir yanına dağıldığını belirtti.

Son gelişen olaylar çerçevesinde artık terör örgütünün kökünü kazıma noktasına geldiklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Onlar da vahşetlerini, insanlıktan nasibini almadıklarını, yüzlerini, daha açık bir şekilde gösteriyorlar. Bunlar onlar için sonun başlangıcı ama biz kararlı olacağız, şehitlerimizin bize gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayacağız. İnşallah zaferi ilan edeceğiz. Onun için kararlı olacağız. Onun için çok çalışacağız. Kongre, danışma meclisi gibi yönetim kurulu gibi toplantılarımızı her zaman bu inancımızı tazelemek için bir vesile olarak göreceğiz." diye konuştu.

Gençlik kolları olarak "Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü" dediklerini dile getiren Büyükgümüş şunları kaydetti:

"Biz şöyle inanıyoruz, bu iddiamızla şu mesajı vermek istiyoruz. Eğer bir davaya, eğer bir siyasete, eğer toplumsal bir ideale gençler sahip çıkarsa o fikrin arkasında gençler olursa Allah'ın izniyle zafer mukadderdir. Buradan dönüş olmaz. Onun için bizim Türkiye'nin her köşesinde tüm mazlum coğrafyalarda hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlere, ortaya koyduğumuz tüm iddialara herkesten çok biz gençler sahip çıkacağız. Fikirlerimizin arkasında ideallerimizin peşinden asla geri dönmeyeceğiz."

Kongrede, AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanlığına Oğuzhan Küçük yeniden seçildi.

Kongreye AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır ile Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever