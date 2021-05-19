AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ???????"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gece gündüz çalışan ve bu amaçla gençlerle birlikte yol yürüyen, onlara özgüven aşılayan, önlerindeki prangaları kıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde...

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ???????"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gece gündüz çalışan ve bu amaçla gençlerle birlikte yol yürüyen, onlara özgüven aşılayan, önlerindeki prangaları kıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin istiklal ve istikbali için başlattığı mücadelenin filizlendiği gün olduğunu vurguladı.

Bu zaferin gençliğe inanan ve güvenen bir liderden miras olarak alındığını, Türkiye'nin gençlerinin o gün aldığı sorumluluğu bugün de yerine getirerek bu mirası taşımaya devam edeceğini aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gece gündüz çalışan ve bu amaçla gençlerle birlikte yol yürüyen, onlara özgüven aşılayan, önlerindeki prangaları kıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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