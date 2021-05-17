AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Filistinli direnişçi gençlere destek mesajı Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İsrail'e karşı direniş ruhunun en ön safında "kutsal bir mücadele" veren Filistinli gençlerin yanında olduklarını bildirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İsrail'e karşı direniş ruhunun en ön safında "kutsal bir mücadele" veren Filistinli gençlerin yanında olduklarını bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre İnan, Filistin Gençlik Konseyi Başkanı Mazen Malouh, Filistin Alrajaa Gençlik Akademisi Başkanı Ahmed Jaber, Filistin Burj Al Luqluq Gençlik Derneği Başkanı Mountasir Edikeidi ile görüştü.

İnan, yaptığı görüşmelerde, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ramazan ayında saygısız ve pervasızca işgal etmesinin asla kabul edilemez olduğunu dile getirerek ölümcül silahlarla yapılan saldırılarda şehit olanlar için taziyelerini iletti.

İşgalci güçlere karşı direnişin en ön saflarında yer alan Filistinli gençlerin temsilcileri ile bir araya gelmenin, dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten İnan, "Filistinli gençler dün olduğu gibi bugün de katil İsrail'e karşı direniş ruhunun en ön safında yer alıyorlar. Bu kutsal mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli kardeşlerimiz hak davalarını sürdürürken, haklarını ararken, Türkiye olarak, AK Gençlik olarak biz de kendilerinin en büyük destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının yanında olmak ahlaki bir yükümlülük"

Yaşananlar karşısında dünya devletlerinin sessizliğini eleştiren İnan, onurlu direnişinde Filistin halkının yanında olmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dünyanın adaletsizliğine ve zulmüne karşı duruşun kendilerine yüklediği "kutsal bir sorumluluk" ve "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu dile getirdi.

İnan, Türkiye'nin her zaman hakkın sesine kulak vereceğini, mazlumun yanında yer alarak zulmün karşısında dimdik duracağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak