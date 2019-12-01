01.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi gençlik kollarından yetişmiş, partinin bütün kademelerinde bulunmuş bir liderin arkasında siyaset yaptıklarını söyledi.

Kandemir, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı'nda, insanı siyasetin özü ve öznesi gören bir siyasi parti olduklarını anlattı.

Siyasetin kendi mekanizmaları bulunduğunu ve bu anlamda çok şanslı olduklarını belirten Kandemir, "Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi gençlik kollarından yetişmiş, partinin bütün kademelerinde bulunmuş bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. AK Parti Gençlik Kollarındaki arkadaşlarımız 'Ben liderimi örnek alıyorum' diyebiliyor. Diğer siyasi partilerde bulananlar bunu bu kadar kolay söyleyemez." diye konuştu.

"Eğer siyasete ilgin varsa, bilgin olacak"

Gençlik kollarındaki arkadaşlarından beklentilerinin olduğunu dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımızın, 'Çırağı olmadığın işin ustası olamazsın' gibi kulağımıza küpe olması gereken sözleri var. Bir meseleye ilgin varsa, bilgin de olacak. Olmazsa seni kullanırlar. Eğer siyasete ilgin varsa, bilgin olacak, entelektüel kabiliyetin olacak, zaman ayıracaksın, dinleyeceksin, fikri takibin olacak. Ne söylediğini bileceksin. İlk cümlen ile son cümlen arasında bir paralellik olacak. Bu da zihni bütünlük gerektirir. Okuyacaksın, işe hakim insanları dinleyeceksin."

Kandemir, AK Parti'nin kendi içinden ve okulundan yöneticilerini yetiştirmiş bir siyasi hareket olduğuna dikkati çekti.

Bunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kandemir, "Demek ki bir ruhu muhafaza edebiliyor, bir ruhu ve iddiayı aktarabiliyoruz. Bunun daha derinleşerek devam etmesi gerektiği kanısını taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, MKYK Üyesi Mustafa Köse, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı.

Kaynak: AA