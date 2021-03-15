AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy
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AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy

15.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00

Katılımcı milletvekillerinin partilileri selamlaması AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, AK Parti Gençlik Kolları 6.

Katılımcı milletvekillerinin partilileri selamlaması

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy
AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy
AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy
AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy

Kaynak: Anadolu Ajansı

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