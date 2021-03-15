AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi - Mustafa Burak Altınsoy
15.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00
Katılımcı milletvekillerinin partilileri selamlaması AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, AK Parti Gençlik Kolları 6.
Katılımcı milletvekillerinin partilileri selamlaması
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, AK Parti Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı