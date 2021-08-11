AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiyesini ziyaret etti
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AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiyesini ziyaret etti

AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri '1915 Çanakkale Köprüsü' şantiyesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatının yöneticileri, Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiyesine ziyarette bulundu.

AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatının yöneticileri, Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiyesine ziyarette bulundu.

AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü, ilçedeki muhtarlar ve STK temsilcilerinin de katıldığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, köprüdeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Çalışmaları yerinde görme ve inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Sürücü, şöyle konuştu:

"Köprümüz 2023 metre orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak. Köprü aynı zamanda, Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin 5'inci asma köprüsü olacak. 2x3 şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğinde olup, iki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacaktır. İlçe teşkilatımız, muhtarlarımız, işadamlarımız ve STK yöneticilerimiz ile yaptığımız bu ziyaret çok güzel oldu. Her şeyi yerinde görme imkanımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri '1915 Çanakkale Köprüsü' şantiyesini ziyaret etti
AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri '1915 Çanakkale Köprüsü' şantiyesini ziyaret etti
AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri '1915 Çanakkale Köprüsü' şantiyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı yöneticileri "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiyesini ziyaret etti - Haberler
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