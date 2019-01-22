AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz Açıklaması

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Hedefimiz Gebze'de akıllı belediyeciliği hayata geçirmek" dedi.

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, parti binasında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İlçe Başkanı İrfan Ayar, "Önce millet, önce memleket sevdasıyla yeniden yollara düştük. Bu dönemde gönül belediyeciliğine daha çok ağırlık vereceğiz. Çok az il ve ilçede olan 24 aday adayımız vardı. En ufak bir kırılma olmayan süreç yaşadık. Her birisini ziyaret edip, bir ve beraberiz mesajı aldık. Gebze'de 49 bin üyemiz var. 2 bin de işlem bekleyen üyemiz var. Gebze'yi halkımızla beraber yöneteceğiz" dedi.

"İnsanımız en iyisine layık, bizim sloganımız bu"

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Yaşadığımız ve siyaset yaptığım bölge de hiç bir şekilde ticari işim olmayacak. Gebze'yi seviyorum. Bu bölge Anadolu'nun toprağının bir mozaiğini barındırıyor. 81 vilayetten insanımız burada kendine rızık arıyor. Anadolu burada kendini temsil ediyor. Anadolu insanına hizmetkar olmak için bu yola çıktık. Belediyecilik benim mesleğim. Hangi projelere ihtiyaç vardır sorusunu düşünmek ve projeleri hayata geçirmek benim için çok basit. Mazeret üretme durumumuz yok. Bu nedenle birinci çözülmesi gereken sorun olarak Trafik sorununun olduğunu biliyoruz. Bölgemiz hızlı göç alma devam ediyor. Bu durum sorunlara hızlı çözüm getirmeyi gerektiriyor. Sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, çıkmadan tedbirleri almak zorundayız. Bu yüzden hizmetler ölçek ekonomisine uygun olmalı. Bir hizmet vatandaşa sunulmalı ama mütevazi, kaliteli ve fonksiyonel nitelikli de olmalı. Ne yaparsak yapalım insanımız en iyisine layıktır. Bizim sloganımız bu" dedi.

"Gebze'ye akıllı belediyecilik kavramını kazandıracağız"

Gebze'de sanayi-personel iletişimi anlamında proje geliştireceklerinin altını çizen Büyükgöz, "Gebze Bilim, Sanayi ve teknoloji kenti özelliğini sürdürüyor. Gebze'de ki kurumlarla kalifiye eleman yetişmesi için iş birliğini sağlayacağız. Bize düşen yerel yönetimler olarak, nitelikli insan olmanın alt yapasını hazırlamaktır. Nitelikli insan gücünü iş dünyasına kazandıracağız. Biz akıllı Belediyecilik kavramını Gebze'ye kazandıracağız. Dijital hizmet yöntemleriyle, hem bilgi alma, hem de hizmet almayı sağlayacağız. Bu teknik vazifelerin aynında kültürel ve tarihi değerlerimiz var. Kent Meydanı Projesini biz başlattık, her aşama da fikir yürüttük. Daha sonra Adnan Köşker devam ettirip projeyi bitirdi. Gereksiz hiçbir projeye imza atmadık, bundan sonra da olmayacak. Gerekli olan projeler yapılacak ancak asıl gayemiz sosyal belediyecilik olacak" ifadelerini kullandı.

"Oradaki insanların tapularını vermek gerekir"

Gebze'nin farklı mahallerinde bulunan tapu sorunuyla ilgili konuşan AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Hürriyet ve Yavuz Selim'de insanlarımız sahip olduğu kıymetin zarar görmesi konusunda çok hassastır. Oradaki insanlarda bu duyguyla oraya bağlı insanlardır. Mülkiyet üzerinden siyaset yapılması doğru değil. Çünkü bu bir insanın temel anayasal hakkıdır. Teknik manada burada yapılması gereken konu oradaki toprağı insanlara kazandırmak gerekir. Oradaki insanlara tapularını vermek gerekir. Ondan sonra varsa bir proje onlarla konuşup yapmak lazım. Bu işi yapan bir insan olarak 6 veya 10 aydan önce vereceğim demek hayalcilik olur. Vatandaşlar tapularını alacak ve o insanların kabulleneceği tarz ve yöntemle çalışmalar yürütülecek" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA