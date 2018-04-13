AK Parti Gaziosmanpaşa 6. Olağan Kongresi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Şubat davasına ilişkin, "Adalet önünde gereken cezayı sanıklar aldılar, alacaklar. Bu milletin öz evlatları, başörtülü kızlarımız, sadece ve sadece inançlarından ötürü okullarından atıldılar, kapı önüne konuldular. İnancını yaşamak isteyen erkeklerimiz, beyefendiler, 'Pantolonunda kırışıklık var, öyleyse bu namaz kılıyor.' denilerek fişlendiler." dedi.

Kaya, Kemal Şeker Bulvarı Spor Kompleksinde düzenlenen AK Parti Gaziosmanpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, "bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşların iktidara gelmesiyle son bulduğunu dile getirdi.

28 Şubat davasının sonuçlandığına değinen Kaya, şunları söyledi:

"Adalet önünde gereken cezayı sanıklar aldılar, alacaklar. Bu milletin öz evlatları, başörtülü kızlarımız, sadece ve sadece inançlarından ötürü okullarından atıldılar, kapı önüne konuldular. İnancını yaşamak isteyen erkeklerimiz, beyefendiler, 'Pantolonunda kırışıklık var, öyleyse bu namaz kılıyor.' denilerek fişlendiler. Binlerce insanın, binlerce gencimizin hayatı karartıldı. Bugün adalet önünde hesap veriyorlar, vermeye de devam edecekler. Milletin içinden çıkan, milletin bağrından çıkan ve kendi değerleriyle yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında onun yol arkadaşları olarak biz de dimdik yürümeye devam edeceğiz."

Kaya, 2019 seçimlerinin milat niteliğinde olacağını belirterek, önce yerel, sonra genel seçimlerde her zamankinden daha büyük enerjiyle çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Kadınlara ve gençlere güvendiklerini ifade eden Kaya, "Üzerimize kurdukları oyunları, planları bir bir bozarak, 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizi, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinin içerisine Allah'ın izniyle sokacağız. Bunu gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte daha çok çalışarak yapacağız. AK Parti teşkilatları şunun çok iyi farkında, biz sadece Türkiye'nin umudu bir siyasi parti değil, biz bugün mazlum ve mağdur tüm coğrafyaların umudu haline gelmiş bir partiyiz." diye konuştu.

"Kutlu yürüyüşün yakın gelecekte 3 önemli tarihi var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de kongrelerin "kutlu yürüyüş"ün hayata geçtiği önemli bir siyasi çalışmanın basamağı olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Ne bu kongre ne de bundan sonraki kongre ne de önümüzdeki seçim, bizim kutlu yürüyüşümüzün sonu değildir. Bu kutlu yürüyüş, önüne bir takım hedefler koymuş. Kim tarafından? Genel Başkanımız, liderimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşün yakın gelecekte 3 önemli tarihi var. 2023, 2053, 2071 var ve sonrası var. Biz sonraki dönemlerde bunu görmeyeceğiz ama bizim ideallerimiz, değerlerimiz, beslendiğimiz ve mensubu olduğumuz İslam medeniyet tasavvurunun ilkeleri, prensipleri, değerleri, Allah'ın izniyle gelecekte de önümüzdeki yüzyılda da sonraki yüzyılda da devam edecek."

"AK Parti Türkiye'yi büyütmek için mücadele etti"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise AK Parti'nin parti hizmetin yarıştığı, memlekete hizmet yarışının olduğu bir parti olduğunu kaydederek, "Bizdeki yarış, 'Ülkeye daha fazla hizmeti nasıl yaparım' yarışıdır. AK Parti hiçbir zaman makamların, mevkilerin kavgasının yapıldığı bir parti olmamıştır. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli özellik işte budur. Diğer partiler kendi dar iktidar mücadeleleri içinde kalırken, AK Parti Türkiye'yi büyütmek için mücadele etti. Bundan dolayı da kurulduğu günden itibaren hep iktidarda kalmaya başardı." ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş hakkındaki davaların devam ettiğine değinen Muş, "Terörün beslendiği bir partinin milletvekillerinden çok daha fazla milletvekili ve genel başkan yardımcısı seviyesinde oraya ziyaretçi gönderen CHP'dir. Orayı adeta CHP'nin genel merkezi haline çevirmişlerdir." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Gaziosmanpaşa'nın AK Parti'nin oyunu sürekli artırdığı bir ilçe olduğunu söyledi.

İstanbul'da kongre sürecinin sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Şenocak, pazar günü ilçe kongrelerinin tamamlanacağını, 6 Mayıs'ta il kongresinin yapılacağını belirtti.

İstanbul milletvekillerinin de katıldığı kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği video mesaj da izletildi.