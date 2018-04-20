Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni ve güçlü Türkiye sadece bizim ülkemiz için değil, hem bölgemiz hem dünya mazlumları için çok önemli. Bugün yaptığınız çalışmalar Filistin için, Bosna için çok önemli, bunu unutmayın. Myanmar'lı kadınların umudu sizlersiniz. Somali'deki kadınların umudu Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa 5. Kadın Kolları Olağan İlçe Kongresi Kemal Şeker Bulvarı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Bakan Kaya, bugüne kadar görev yapan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev alacaklara da başarılar diledi.



Bütün AK Parti kongrelerinin coşku içerisinde geçtiğini dile getiren Kaya, "Bizim diğer siyasi partilerden farkımız da işte bu. Diğer siyasi partilerin kongrelerinde sandalyeler havada uçuşuyor ama bizim kongrelerimizde bayrak değişimi yaşanırken aynı zamanda da dayanışma yapılıyor. İşte bu bizim diğer siyasi partilerden farkımızdır." diye konuştu.



Kaya, 24 Haziran'da kendilerini çok önemli bir seçimin beklediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben inanıyorum ki AK Parti'de siyaset yapmış herkes önümüzdeki seçimlerde sahada birlikte çalışacaklar. Biz davamız için, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik, kutlu yürüyüşe beraber devam ediyoruz. O yüzden de dayanışmayı arttırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz'da bu millet, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktı. Liderimizin çağrısıyla tüm millet sokaklara döküldü. Nice yavrularımızı kaybettik. Bir ölür bin diriliriz. Çanakkale'de yazdığımız destan gibi 15 Temmuz'da da destan yazdık. Yurt dışına gittiğimizde 'Nasıl kahraman bir milletiniz var, ellerinde silah olmadan tankların önünde durdular, nasıl bir kahramanlık' dediler. İnanamadılar çünkü bizdeki iman gücünü hissedemiyorlar."

"Siyasette her alanda daha fazla kadın görmek istiyoruz"



24 Haziran seçimlerinin kendileri adına bir milat olacağını vurgulayan Kaya, 15 Temmuz'da tüm dünyaya ders verdiklerini 16 Nisan'da da tüm vesayet odaklarını bir daha ortaya çıkmamak üzere yok ettiklerini söyledi.



Bakan Kaya, 15 yıldır Türkiye'de birçok hizmeti hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "24 Haziran'daki seçimlerle, istikrarlı bir yönetim sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. Ülkemizi 17. büyük ekonomi haline getirdik. Tüm coğrafyada daha güçlü olabilmemiz için Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisi içerisine sokmamız gerek. Bu da 2023'te inşallah gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle kadınlardan çok büyük beklentisinin olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:



"Bizim de kadınlar olarak sorumluluklarımız var. Beylerin sorumluluğu büyük ama kadınlarınki 2 kat daha büyük. Bu ülkenin geleceği için çok çalışmak zorundayız. 65 gün boyunca tüm mahallelerde kapı kapı dolaşmak zorundayız. Bizim işimiz gönüllere girmek, asla kırgınlıklara yer yok. Kadınlarımız gayretli ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edecek. Kadınlar ve gençler samimi bir şekilde çalıştığı sürece başarı bizim olacak.



Kadınların Meclis'teki oranı yüzde 4'lerdeydi. Bugün ise yüzde 15 ama biz bunu asla yeterli bulmuyoruz. Yüzde 50'lere kadar durmak yok, mücadeleye devam. Siyasette her alanda daha fazla kadın görmek istiyoruz. Çünkü biz kadınlarımızın gücüne inanıyoruz. Kadınların gücüne inanan bir liderimiz var bunun için de çok şanslıyız. 24 Haziran'da yapılacak seçimler ülkemiz için çok önemli. Yeni ve güçlü Türkiye sadece bizim ülkemiz için değil, hem bölgemiz hem dünya mazlumları için çok önemli. Bugün yaptığınız çalışmalar Filistin için, Bosna için çok önemli, bunu unutmayın. Myanmar'lı kadınların umudu sizlersiniz. Somali'deki kadınların umudu Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kongreye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Kongrede, Zeynep Vurmaz Yiğit yeniden AK Parti Gaziosmanpaşa Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.