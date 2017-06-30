AK Parti Gaziantep Teşkilatı,15 Temmuz'da Sokakta Olacak

Gaziantep AK Parti teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde sokakta olma karar aldı.



AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, il binasında düzenlenen toplantıda, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklarda olacaklarını belirten Özkeçeci, "Bu vatana, bu bayrağa göz dikenler o gece 250 insanımızı şehit etti. Bilinsinler ki bizler 15 Temmuz gecesi yine meydanlarda olacağız. Unutmayacağız unutturmayacağız. Birliğimize, beraberliğimize göz dikenleri pişman edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bir daha böyle bir olayı akıllarından bile geçiremeyecekler. Dimdik duracağız, saflarımızı sıklaştıracağız inşallah. İbret alacaklar. Şu anda cezalarını çekiyorlar." diye konuştu.



Konuşmanın ardından il teşkilatınca 15 Temmuz tarihinde sokakta olma kararı alındı.



Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yüksel ve partililer katıldı.