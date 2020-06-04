AK Parti Gaziantep milletvekilleri Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekillerini kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekillerini kabul etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, yaptığı açıklamada, partisinin Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel ve Sait Kirazoğlu'nun Bakan Gül'ü ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyarette kentle ilgili devam eden, planlanan ve planlanacak olan yatırımlar ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Özkeçeci, şöyle devam etti:

"Milletvekillerimiz sadece seçimden seçime değil her zaman sahadalar. Meclis çalışmalarının olmadığı zamanların tamamını seçim bölgelerinde halkımızın içinde sorun ve talepleri dinleyerek mesailerine devam ediyorlar. Her zaman için elleri üzerimizde, kendilerine saat ve zaman gözetmeksizin sürekli ulaşıyor, talep ve problemleri aktarıyoruz. Kendileri de bu konuda anında çözüm buluyorlar. Bunun için ben milletvekillerimize göstermiş oldukları hassasiyet, ilgi ve alaka için teşekkürlerimi sunuyorum."

Özkeçeci, Gaziantep'in Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep, sadece insanlığın, ahde vefanın, bölüşmenin değil aynı zamanda sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, turizmin de şehridir. Bizler bu ülkeye, bu şehre, aziz milletimize laf değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Bugüne kadar yapılanlar ortada ve aziz milletimiz yapılan hizmetleri görüyor ve takdir ediyor. Bizler bu aziz millete hizmete devam edeceğiz, derdiyle dertleneceğiz. Bu bağlamda Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler ilimizin kalkınması, daha fazla gelişmesi adına büyük çaba ve gayret sarf etmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA