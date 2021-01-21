AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'den Araban'a ziyaret
21.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:10
AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti İlçe Teşkilatına ziyarette bulunan Yüksel, Araban Belediyesi ziyareti sırasında da belediye başkanı Hasan Doğru'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Yüksel, misafirperverlik için ilçeye teşekkür etti.
Belediye Başkanı Doğru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe geleceği için istişarelerde bulunduklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama