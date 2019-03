AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Belediye Başkanlarından Gtb'ye Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Başkanları ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

Hububat- Bakliyat satış salonlarında GTB üyeleriyle bir araya gelen AK Parti heyeti, Gaziantep ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tarım sektöründe üreticiye sağlanan destekler hakkında bilgiler verdiler. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet GTB'yi ziyaret etti.

Ürün satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Gaziantep milletvekilleri ve belediye başkanları, günün ilk buğday satışının yapıldığı sabah seansına da katıldılar.

GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cesim Arslan, Ali Alagöz ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyete, borsanın faaliyetleri tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, borsanın projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çokay, Gaziantep'in ekonomideki başarı çıtasını yükseltecek ve ihracat potansiyelini daha ileri noktalara taşımaya katkı sağlayacak global ölçekli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve iş birliği ile yapımına başlanan Et Borsası ve Et Hali projesinin artık bitme aşamasına geldiğine dikkat çeken Çokay, "Türkiye'nin en büyük ve en modern Et Borsasını inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış ve hizmete açmış olacağız. Toplam 32 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsası, monoray sistemlerinden, soğuk hava depolarına kadar et üretiminde ihtiyaç duyulan tüm modern gereksinimleri içerisinde barındıracak" dedi.

GTB olarak Türkiye'de ilkleri Gaziantep'e kazandırmak istediklerini ve bu doğrultuda sektörde bir ilk olacak olan Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk tesisinin temelini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle geçtiğimiz günlerde attıklarını anımsatan Çokay, "10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip olan lisanslı depomuzu İKA destekleriyle bu seneki antepfıstığı hasat sezonuna yetiştirmek istiyoruz" dedi.

GTB'nin vizyon projeleri arasında yer alan 'Hububat Emtia Merkezi'ni de en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını kaydeden Çokay, "Bölge tarım ticaretine yön verecek olan Hububat Emtia Merkezinin yer temini ve fizibilite çalışmalarını tamamladık. İKA'nın destekleriyle şehrimize kazandıracağımız merkezin en hızlı şekilde tamamlanması noktasında tüm projelerimizde yanımızda yer alan değerli Gaziantep Milletvekillerimizin desteklerini yine üyelerimiz adına talep ediyoruz" diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan'da yaptığı konuşmada, TOBB'un A-sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB'nin kurulduğu 1958 yılından bu yana Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak örnek çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

GTB'nin işlem hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük 5 borsası arasında yer aldığını vurgulayan Arslan, "Türkiye'de 'Elektronik Ürün Senetleri' hizmeti vermeye yetkilendirilmiş 9 borsadan birisiyiz. ELÜS Platformumuzda, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon ton ürün işlem gördü. Platformumuz 15 farklı ilde 31 yetkili lisanslı depo aracılığıyla yaklaşık 14 bin çiftçi üyemize hizmet vermekte" dedi.

Arslan, ayrıca GTB projelerinin şehre kazandırılması noktasında büyük desteklerini gördükleri Gaziantep milletvekillerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise toplantıda yaptığı konuşmada, üreten ve üretime değer katan GTB üyeleriyle sabahın erken saatinde bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili Uzer, 31 Mart yerel seçimleri, Gaziantep ekonomisi ve tarım sektöründe üreticilere sağlanan desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, GTB Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Özmen, Ahmet Karakan, Fatih Çakır, Mehmet Emin Balyemez, Murat Çetin, Orhan Çetin, Mevlüt Polat, Ali Yılmaz, Enver Bal, Aydın Şen ve Mehmet İşbilir'de hazır bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA